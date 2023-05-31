Гладилин считает, что Сперцян должен получить награду лучшему полузащитнику РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян должен быть признан лучшим полузащитником нынешнего сезона в РПЛ.

«В его игре виден прогресс. Он один из лучших игроков на данной позиции в лиге. Эдуард мощно играет — владеет и пасом, и ударом. У Сперцяна очень большой потенциал», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, что конкурентами Сперцяна в споре за эту награду являются Руслан Литвинов («Спартак») и Вендел («Зенит»).

В текущем розыгрыше чемпионата России 22-летний Сперцян провёл в составе «быков» 27 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.