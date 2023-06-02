Агент ответил на вопрос о состоянии Кайо

Агент Нето Хеновес, который работает с защитником «Краснодара» Кайо, высказался о состоянии футболиста.

Напомним, что Кайо травмировался в недавнем матче Российской премьер-лиги против «Ростова».

«Кайо полностью сосредоточен на процессе восстановления. Точной информации о сроках у нас пока нет», - сказал Хеновес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Краснодару» в сезоне 2022/2023 осталось провести два матча. 3 июня команда Владимира Ивича сыграет против «Ахмата» в последнем туре Премьер-лиги. А 11 июня краснодарские «быки» сразятся с ЦСКА в суперфинале Кубка России.