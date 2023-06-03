«Ахмат» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 30-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Краснодар
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Протокол игры
Шелия Гиорги•Уциев Ризван•Семёнов Андрей•Быстров Марат•Богосавац Мирослав•Швец Антон•Камилов Владислав•Карапузов Владислав•Олейников Иван•Харин Евгений•Агаларов Гамид
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Алонсо Хуниор•Арутюнян Георгий•Рамирес Кристиан•Черников Александр•Баньяц Михайло•Ахметов Ильзат•Ионов Алексей•Кокшаров Александр•Батчи Жоау
03 июня. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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