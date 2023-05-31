Агент сообщил, что находится в продвинутой стадии переговоров по трансферу Олусегуна во французский клуб

Вильям Д'Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Мы в продвинутой стадии переговоров с клубом из Франции, который очень достойно выступил в этом сезоне. Я не в праве делиться подробностями», — приводит слова агента Metaratings.

Представитель игрока отметил, что пока Олусегун не думает о своем будущем, сейчас он сосредоточен на оставшихся матчах «Краснодара».

В текущем сезоне 21-летний нигериец провел 30 игр во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал два голевых паса. Контракт Олусегуна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,7 млн евро.