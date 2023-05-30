Канчельскис — о возможном трансфере Сперцяна в Европу: Если есть предложение, то почему бы не поехать?

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Если предложение есть, то почему бы не него и не согласиться? Но теоретически можно говорить о многих вещах, нужно смотреть конкретно на предложения. Вот когда они будут, тогда и можно будет обсудить эту тему», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 голов и записал на свой счет 13 результативных передач. Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.