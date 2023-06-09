Агент: «Нет практически никак шансов, что Янку вернётся в «Ахмат»

Траян Гергишан, агент нападающего «Ахмата» Габриэля Янку, выступающего сейчас за румынский «Херманнштадт» на правах аренды, высказался о возможном возвращении 29-летнего футболиста в грозненский клуб.

Агент сообщил, что пока окончательного решения о будущем Янку не принято, однако в «Ахмат» вингер не вернётся.

«Нет практически никак шансов того, что Янку вернётся в «Ахмат». Пока неизвестно, где он будет играть в следующем сезоне. Но его возвращение в Россию почти невозможно», — цитирует агента Sport24.

Напомним, «Ахмату» Янку принадлежит с января 2021 года. С тех пор в составе грозненцев нападающий провёл 14 матчей и забил два гола. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Румынии в 700 тысяч евро.