Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Способны ли мы бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно!»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев выразил мнение, что в следующем сезоне «быкам» по силам бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

«Способны ли мы в следующем сезоне выиграть Кубок и бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно! «Краснодар» каждый сезон борется за трофей, мы играем на победу в каждом матче», — цитирует Агкацева Sport24.

Напомним, что «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России кряду. В минувшем сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице, отстав от первых петербуржцев на 22 очка. Также «быки» сумели выйти в суперфинал Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, 5:6 — пен).