Шелия высказался о переходе в топ-клуб РПЛ

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия выразил интерес к новым вызовам, в частности о переходе в топ-клубы РПЛ, такие как «Зенит» или «Спартак».

«Любой вызов, который дал бы больше импульса, был бы интересен», – заявил Шелия в интервью изданию Metaratings.

Голкипер подчеркнул, что в команде, которая стремится к достижению определенных результатов, он работает на благо клуба, независимо от того, играет ли он или нет. Он отметил, что успех «Ахмата» – это результат коллективной работы.

Вратарь также добавил, что он не станет отказываться от новых целей и что новый опыт всегда представляет что-то интересное.