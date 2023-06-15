Агкацев: «С Кафановым о вызове в сборную мы не общались»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о том, обсуждал ли он с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым своё возможное приглашение в национальную команду.

«Общался ли со мной тренер вратарей сборной Виталий Кафанов? Нет, мы не общались. Разговоров с ним по поводу вызова в главную сборную России тоже не было», — приводит слова Агкацева Sport24.

В минувшем сезоне 21-летний Агкацев провёл за «Краснодар» восемь матчей, пропустил шесть голов и в четырёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. За взрослую сборную России вратарь пока не провёл ни одного официального матча.