«Краснодар» может расторгнуть контракт с Сорокиным

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

По информации «РБ Спорт», 27-летний футболист не входит в планы главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Отмечается, что клуб может расторгнуть контракт с футболистом, который действует до лета 2024 года.

Напомним, Сорокин перешёл в «Краснодар» осенью 2019 года из казанского «Рубина». В текущем сезоне защитник провёл в составе «быков» 11 матчей, отметившись тремя результативными передачами.

После 29 туров РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 47 набранных очков.