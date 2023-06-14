Игрок «Краснодара» Кривцов: «Я бы хотел, чтобы Ивич остался с нами надолго»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о главном тренере команды Владимире Ивиче.

Напомним, сербский специалист возглавил «быков» минувшей зимой, сменив на этом посту Александра Сторожука.

«Получаю много положительных качеств и эмоций от работы под руководством Владимира Ивича. Он хороший тренер, я бы хотел, чтобы он остался с нами надолго, возможно, до конца», — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

Под руководством Ивича «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 30 турах. Также «быки» дошли до суперфинала Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, 5:6 — пен).