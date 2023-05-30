Селюк порекомендовал «Краснодару» обратиться к форварду «Ахмата»

Дмитрий Селюк, российский футбольный агент порекомендовал руководству «Краснодара» присмотреться к его клиенту – форварду «Ахмата» Мохамеду Конате.

«Конате только прогрессирует, это топ‑нападающий, входящий в тройку лучших РПЛ, помимо Джона Кордобы и Артёма Дзюбы. Высокий, мощный, здоровый и выполняет большой объем работы. Лучший вариант на замену в «Краснодаре», если «быков» покинет Кордоба», - рассказал «Матч ТВ» Селюк.

Напомним, что Конате прекрасно адаптирован к РПЛ и даже понимает русский язык. Более того, 25-летний буркиниец забил в текущем сезоне 13 мячей во всех турнирах за «Ахмат».

Кстати, в 30-м туре Премьер-лиги «Краснодар» и «Ахмат» встретятся в Грозном друг с другом.

Агент: «Может быть, Конате покинет «Ахмат» этим летом»