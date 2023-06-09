Мостовой: «Сперцяну однозначно стоит переходить в «Аякс», это будет сумасшедший трамплин»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Ранее сообщалось, что нидерландский клуб сделал официальное предложение «Краснодару» о покупке 23-летнего футболиста.

«Сперцяну однозначно стоит переходить в «Аякс». Тем более там любят молодых футболистов. Это будет сумасшедший трамплин, тут даже думать не надо», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В завершившемся розыгрыше РПЛ Сперцян провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.