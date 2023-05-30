Агент форварда «Ахмата» Янку оценил шансы игрока вернуться в Россию

Агент румынского нападающего грозненского «Ахмата» Габриэля Янку, Траян Гергишан, высказался о возможном возвращении сввоего клиента в Россию.

Агент отметил, что решение будет принято только по окончании сезона.

«Многое будет зависеть от результатов чемпионатов. Пока трудно сказать, где он продолжит свою карьеру», - заявил агент в разговоре со Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист выступал на правах аренды за «Херманнштадт» и принял участие в 27 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Контракт Янку с «Ахматом» рассчитан до 30 июня 2024 года.