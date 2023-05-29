Гришин: «Агкацев в матче с ЦСКА смотрелся не хуже Сафонова»

Бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер системы армейского клуба Александр Гришин оценил игру второго вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева. В 29-м туре РПЛ против ЦСКА в составе «быков» сыграл именно он, а матч, напомним, завершился в нулевую ничью.

«Станислав Агкацев неоднократно выручал «Краснодар» и выглядел ничуть не хуже Матвея Сафонова. Вообще в составе «быков» отлично смотрелись молодые ребята», - цитирует Гришина RT.

21-летний Агкацев сыграл за основную команду «Краснодара» всего лишь семь матчей в сезоне, в них он пропустил пять голов в общей сумме, четыре игры молодой голкипер отстоял «на ноль».