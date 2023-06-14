Литвинов перешёл из «Краснодара» в «Сочи»

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов перешёл в «Сочи».

По информации Metaratings, 22-летний футболист, защищавший цвета «быков», пополнил состав «Сочи». В минувшем сезоне Литвинов провёл за «Краснодар» 26 матчей, в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 1,2 миллиона евро.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице, опередив 10-й «Сочи» на 10 очков. Отметим, что Литвинов является воспитанником «Краснодара» и выступал за этот клуб на протяжении всей своей профессиональной карьеры.