«Краснодар» намерен подписать защитника «Крузейро»

«Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Крузейро» Марлону.

По информации «Спорт-Экспресс», российский клуб уже вступил в переговоры по возможному переходу 26-летнего бразильца.

Отметим, что в «Крузейро» Марлон перешёл в марте нынешнего года из турецкого «Анкарагюджю». За два этих клуба защитник провёл в общей сложности 30 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Действующий контракт Марлона с «Крузейро» рассчитан до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 2 миллиона евро.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 турах. Также «быки» сумели дойти до суперфинала Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, 5:6 — пен).