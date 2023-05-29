Шелия: «В первую неделю отпуска я не думаю ни о чём»

Всего через один тур завершится текущий сезон Российской премьер-лиги. Игроки команд потихоньку готовятся к отпуску, чтобы через несколько недель снова приступить к изнурительным тренировкам на футбольном поле.

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, что обычно после своего отпуска в Грузии привозит обратно лишние килограммы.

«В Тбилиси меня ждут хинкалики! В первую неделю отпуска я вообще ни о чём не думаю. Всё же в отпуске можно и нужно позволять себе немного отвлечься. Но с семью-восемью новыми килограммами не приезжаю в команду, максимум четыре могу привезти, а они потом быстро уходят», - делится голкипер с Metaratings.

Хороший отпуск Шелия, отметим, как и многие другие игроки «Ахмата», заслужил. Его клуб проводит лучший сезон в истории в рамках РПЛ и идёт на пятом месте в турнирной таблице первенства.

В финальном туре РПЛ команда Сергея Ташуева сыграет дома с «Краснодаром».

Шелия высказался о переходе в топ-клуб РПЛ