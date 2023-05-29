В «Ахмате» рассказали о возможном усилении команды

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Кто останется в клубе, а кого из футболистов мы продлевать не будем — сообщим по окончании чемпионата. Сейчас ведём переговоры, ищем варианты усиления», — приводит слова Айдамирова Sport24.

Также гендиректор отметил, что в скором времени «Ахмат» переподпишет контракт с защитником Ризуаном Уциевым, а воспитанники грозненского клуба, такие как Лечи Садулаев и Ризван Ташаев, имеют бессрочные соглашения.

После 29 туров РПЛ «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. До конца сезона командам осталось провести по одной игре.