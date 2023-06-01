Агкацев рассказал, как Ивич изменил игру вратарей «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о том, как изменилась игра команды с приходом сербского тренера Владимира Ивича минувшей зимой.

По словам Агкацева, Ивич требует от вратарей «Краснодара» много играть ногами, разыгрывая мяч от своей штрафной площади.

«Конечно, Ивич постепенно меняет нашу игру, добавляет что-то новое. Это касается и нас с Матвеем. Мы стали разыгрывать мячи от своей штрафной. В этом компоненте есть куда ещё расти», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Кроме того, «быки» вышли в Суперфинал Кубка России, где 11 июня встретятся с ЦСКА.