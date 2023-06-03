«Ахмат» и «Краснодар» разошлись миром, но по-боевому

По два мяча забили друг другу «Ахмат» и «Краснодар», причем все события пришлись на вторую половину второго тайма. Первыми забили «быки», но затем они пропустили два мяча в течение восьми минут, и лишь мяч вышедшего на замену Олакунле Олусегуна позволил команде Владимира Ивича спасти матч.
Протокол игры
|67'Кордоба Джон (0:1)
|(1:1) Камилов Владислав70'
|(2:1) Олейников Иван78'
|90'Олусегун Олакунле (2:2)
Шелия Гиорги• 89'Уциев Ризван•Семёнов Андрей•Быстров Марат•Богосавац Мирослав•Швец Антон•Камилов Владислав 83'85' (Трошечкин Александр (85') •Карапузов Владислав• 83'Олейников Иван•Харин Евгений• 35'Агаларов Гамид58' (Альсултанов Ислам (58') 90'
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Алонсо Хуниор•Арутюнян Георгий• 40'Рамирес Кристиан46' (Петров Сергей (46') •Черников Александр81' (Кобнан Мозес (81') •Баньяц Михайло•Ахметов Ильзат•Ионов Алексей 26'46' (Кордоба Джон (46') • 83'Кокшаров Александр46' (Сперцян Эдуард (46') •Батчи Жоау63' (Олусегун Олакунле (63')
03 июня. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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