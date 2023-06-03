«Ахмат» и «Краснодар» разошлись миром, но по-боевому

По два мяча забили друг другу «Ахмат» и «Краснодар», причем все события пришлись на вторую половину второго тайма. Первыми забили «быки», но затем они пропустили два мяча в течение восьми минут, и лишь мяч вышедшего на замену Олакунле Олусегуна позволил команде Владимира Ивича спасти матч.