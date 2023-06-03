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«Ахмат» и «Краснодар» разошлись миром, но по-боевому

03 Июня 2023 • 18:59 Комментировать
Ахмат
2:2
Краснодар
окончен

По два мяча забили друг другу «Ахмат» и «Краснодар», причем все события пришлись на вторую половину второго тайма. Первыми забили «быки», но затем они пропустили два мяча в течение восьми минут, и лишь мяч вышедшего на замену Олакунле Олусегуна позволил команде Владимира Ивича спасти матч. 

Протокол игры  
Ахмат2:2Краснодар
  67'Кордоба Джон (0:1)
(1:1) Камилов Владислав70'  
(2:1) Олейников Иван78'  
  90'Олусегун Олакунле (2:2)
Шелия Гиорги  89'Уциев РизванСемёнов АндрейБыстров МаратБогосавац МирославШвец АнтонКамилов Владислав  83' 85' (Трошечкин Александр ( 85') Карапузов Владислав  83'Олейников ИванХарин Евгений  35'Агаларов Гамид 58' (Альсултанов Ислам ( 58'  90')
Запасные: Черняк ИльяТашаев РизванМацуев МинкаилИбишев Турпал-АлиЯкуев МагомедОпарин Михаил
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичАлонсо ХуниорАрутюнян Георгий  40'Рамирес Кристиан 46' (Петров Сергей ( 46') Черников Александр 81' (Кобнан Мозес ( 81') Баньяц МихайлоАхметов ИльзатИонов Алексей  26' 46' (Кордоба Джон ( 46'  83') Кокшаров Александр 46' (Сперцян Эдуард ( 46') Батчи Жоау 63' (Олусегун Олакунле ( 63')
Запасные: Кокарев НикитаЖилкин ГригорийАгкацев СтаниславСухорученко Михаил
03 июня. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ахмат
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