Молодой центдеф «Краснодара» Вячеслав Литвинов близок к тому, чтобы грядущим летом сменить один клуб из Краснодарского края – на другой. Как сообщает российский инсайдер Иван Карпов, 22-летним игроком обороны интересуется «Сочи».

Однако, если «барсы» претендуют на полноценный выкуп игрока, то «быки» в теории готовы лишь к аренде футболиста, отметил Карпов.

Прямо сейчас Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 млн евро. Его контракт с родным клубом действует ещё два года – до конца сезона-2024/25.

А в сезоне текущем молодой игрок провёл за свою команду 26 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.