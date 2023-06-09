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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Агаларова прокомментировал первый сезон сына в «Ахмате»

09 Июня 2023 • 18:56 Комментировать
Ахмат
2:2
Краснодар
окончен

Руслан Агаларов, отец Гамида Агаларова, нападающего футбольного клуба «Ахмат» из Грозного, поделился своим мнением о выступлении сына в текущем сезоне.

Он отметил, что первый сезон в «Ахмате» оказался не таким, как они надеялись, и выразил надежду на лучшие результаты в будущем. Руслан указал на то, что количество забитых голов в этом сезоне оказалось недостаточным, возможно, из-за адаптации в новой команде.

«Надо больше тренироваться и больше работать», – заявил отец Агаларова в интервью изданию «Чемпионат».

Агаларов также выразил надежду на то, что Гамид покажет лучший результат в следующем сезоне, но отметил, что будущее непредсказуемо.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Агаларов Ахмат Гамид Агаларов
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