Представители Дугласа Аугусто отреагировали на новость об интересе «Краснодара» к бразильскому игроку

В агентстве Mfd Sport, которое представляет интересы полузащитника ПАОКа Дугласа Аугусто, высказались об интересе «Краснодара» к 26-летнему бразильцу.

Ранее сообщалось, что руководство российского клуба уже связывалось с агентом игрока. Также отмечалось, что ПАОК хочет заработать на продаже своего футболиста не менее 7 миллионов евро.

«Интерес «Краснодара» к Аугусто? Мы не комментируем слухи и возможные трансферы наших футболистов», — цитирует агентство Sport24.

В минувшем сезоне Аугусто провёл за ПАОК 36 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского полузащитника в 4,5 миллиона евро.