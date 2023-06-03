Сперцян - лучший ассистент закончившегося чемпионата

«Краснодар» не сумел порадовать своих поклонников победой в заключительном туре российского чемпионата, хотя команда вела в счете в игре с «Ахматом». Но, с другой стороны, отличился Эдуард Сперцян - он сделал голевую передачу, которая стала для него одиннадцатой в текущем сезоне.

Сперцян, таким образом, стал лучшим ассистентом всего чемпионата. Напомним, что армяно-российский футболист является воспитанником «Краснодара» и выступает за клуб с 2018 года. «Краснодар» в завершившемся сезоне занял шестое место в турнирной таблице, команда набрала за сезон сорок восемь очков.