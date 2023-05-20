Карапузов забил первый гол в РПЛ, на это ему потребовалось 69 матчей

Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Карапузов сегодня вечером забил «Химкам», поучаствовав в разгроме подмосковной команды (3:0). Любопытно, что этот гол стал для молодого полузащитника лишь дебютным в РПЛ за 69 проведённых матчей.

Помимо этого, Карапузов отметился результативными действиями в четвертом матче Премьер-лиги кряду. За этот промежуток времени у него один гол и три ассиста.

Права на 23-летнего футболиста, напомним, принадлежат столичному «Динамо». Арендное соглашение между клубами по игроку подойдет к концу 30 июня 2023 года.

Ранее мы сообщали о выдающемся достижении главного тренера грозненцев Сергея Ташуева.