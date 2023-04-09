Полузащитник Николай Калинский может остаться в «Пари НН» на следующий сезон. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», нижегородский клуб предложит 29-летнему футболисту новое трудовое соглашение.

В сезоне 2022/2023 Калинский провёл за «Пари НН» 20 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола.

«Пари НН» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье команда проведёт гостевой матч против «Краснодара». Следить за развитием событий на поле можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.