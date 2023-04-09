Ивич объяснил обилие перестановок в стартовом составе

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Заметные кадровые перестановки, изменения в стартовом составе. Все ли они вызваны повреждениями, или это плановая ротация?

- Слава богу, не было никаких травм после прошлых матчей. Ротация запланированная и связана с тем, что в предыдущих матчах игроки потратили много энергии, было много высокоинтенсивной беговой работы. Так как у нас в команде достаточно много футболистов и все они хотят играть, определенные перестановки, конечно же, будут. Причины перестановок в сегодняшнем матче, это чтобы дать игрокам возможность отдохнуть, чтобы не рисовать их здоровьем. А игроки, которые сейчас выходят на поле, они это заслуживают.