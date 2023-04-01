«Пари НН» повторил крупнейшее поражение в истории клуба в РПЛ

Нижегородский «Пари НН» сегодня днём разгромно проиграл «Локомотиву» Михаила Галактионова – 0:4. Тем самым, «горожане» Нижнего Новгорода повторили своё самое крупное поражение в истории выступления в Премьер-лиге – поражение с разницей в четыре мяча.

Как уточняют знатоки статистики из Opta, с такой же разницей нижегородцы уступали в прошлом сезоне питерскому «Зениту» - 1:5.

Отметим, что нижегородцы до сих пор не набрали ни одного очка текущей весной в рамках чемпионата России. Всего у подопечных Артёма Горлова шесть сыгранных матчей во всех турнирах, в которых пять раз «Пари НН» проиграл, общий счёт всех проигранных матчей – 1:13. Одно из поражений, напомним, было техническим (в домашнем матче против «Торпедо» в рамках РПЛ).

Единственную победу в весенней части сезона «Пари НН» одержал 27 февраля – на выезде в Кубке России против петербургской «Звезды» в рамках 1/8 финала турнира, в Пути регионов.

Как «Локомотив» громил «Пари НН» - видео