Юран: «Второй тайм показал, что есть характер»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал итоги неудачного для себя первого матча у руля своего нового клуба, в двадцать втором туре чемпионата его новый клуб проиграл «Краснодару». Юран не сокрушается из-за неудачи, считая, что спокойный анализ причин поражения позволит избежать повторения неудач в будущем.

- Разберем ошибки, пропущены три мяча, это где‑то индивидуальные ошибки. Второй тайм показал, что есть характер. Во втором тайме где‑то и переиграли «Краснодар», - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Пари НН» сразится на выезде с «Динамо».