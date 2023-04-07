Кристиан Рамирес высказался о своём будущем в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопрос о своём будущем в стане «быков».

«Все эти вопросы нужно задавать агенту. Я подумаю после сезона, что буду делать дальше. Хочется выиграть Кубок России. Все очень хотят этого. Было бы здорово выиграть первый трофей», — приводит слова Рамиреса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и сделал четыре ассиста.

Действующий контракт игрока с «Краснодаром» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рамиреса в пять миллионов евро.