Юран: «Я ещё раз подтверждаю, что команда будет играть следующий сезон в РПЛ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Вы чуть меньше недели в команде, четыре дня. Как за это время футболисты вас приняли ваше появление? Есть ли ощущение, что все уже понимают требования нового тренерского штаба?

- Четыре дня у нас прошли активно, в личных беседах пообщался, и командные были беседы, поэтому в целом команду до этого знал, видел, играл против команды, выстраивал свои отношения в том плане, что они могут. Самое главное - это от головы идет, психология, поэтому сказал, что у нас впереди 9 туров, мы должны сыграть на пределе на максимуме, всё у нас получится, я уверен, потому что обещал и болельщикам, и губернатору. Я еще раз подтверждаю, что команда будет играть следующий сезон в РПЛ. В целом времени маловато, но я же не из хоккея пришел. Это футбол, и ситуации похуже были. В целом нормальная подготовка, понимание есть зачем и почему мы сюда приехали. Я считаю, за четыре дня есть очень неплохой контакт с игроками.

- По неудачному старту «Пари НН» в весенней части сезона обращает на себя внимание то, что забит всего один мяч в пяти матчах. Как эту ситуацию исправлять?

- Нужно исправлять. Наверное, я это оставлю при себе, как исправлять. Но мы это обязательно исправим. А то, что не забивали, я тогда не был в команде и не знаю, какие были требования к игрокам. Поэтому, скажем так, что мне сложно комментировать.

- Сегодня в запасе Тимур Сулейманов, лучший бомбардир «Пари НН». С чем это связано?

- Я всегда говорил, где ни работал, что принимаю решение накануне, поэтому у меня такое принято решение. Начнет Яковлев, а там дальше будем смотреть.