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Рэпер PLC: «Хотелось бы познакомиться с Галицким»

07 Апреля 2023 • 15:01 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
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09.04 19:00

Известный российский рэпер Сергей Трущёв, более известный как PLC, рассказал, что хотел бы познакомиться с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

Напомним, вчера, 6 апреля, PLC выступил перед матчем 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «Краснодар» обыграл «Ростов» (1:1, 5:3 — пен).

«Пару раз он отвечал мне в соцсетях, как-то сидел в соседней ложе. Я хоть не являюсь фанатом, но меня безумно вдохновляет всё, что происходит с проектом «Краснодар», — цитирует Трущёва «РБ Спорт».

Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. С тех пор команде удалось трижды выиграть бронзовые медали РПЛ и один раз сыграть в финале Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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