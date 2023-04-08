Полузащитник «Краснодара» Кади назвал самых сильных игроков РПЛ.

26-летний Кади выделил зенитовцев Малкома и Клаудиньо, одноклубника Эдуарда Сперцяна и спартаковца Квинси Промеса.

«Из сильных игроков в РПЛ я бы выделил Малкома, Клаудиньо. Можно отметить Сперцяна. А ещё есть Промес. Очень хороший и сильный игрок», — цитирует Кади «Матч ТВ».

Напомним, Кади перешёл в «Краснодар» в январе нынешнего года из азербайджанского «Карабаха». В составе южан бразилец успел провести восемь матчей и забить в них три мяча.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 9 апреля, против «Пари НН». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.