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Кади назвал самых сильных игроков РПЛ

08 Апреля 2023 • 11:33 Комментировать
Краснодар
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Пари НН
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09.04 19:00

Полузащитник «Краснодара» Кади назвал самых сильных игроков РПЛ.

26-летний Кади выделил зенитовцев Малкома и Клаудиньо, одноклубника Эдуарда Сперцяна и спартаковца Квинси Промеса.  

«Из сильных игроков в РПЛ я бы выделил Малкома, Клаудиньо. Можно отметить Сперцяна. А ещё есть Промес. Очень хороший и сильный игрок», — цитирует Кади «Матч ТВ».

Напомним, Кади перешёл в «Краснодар» в январе нынешнего года из азербайджанского «Карабаха». В составе южан бразилец успел провести восемь матчей и забить в них три мяча.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 9 апреля, против «Пари НН». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Клаудиньо Эдуард Сперцян Малком Филипе Квинси Промес Кади
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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