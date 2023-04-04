Ловчев высказался о назначении Юрана главным тренером «Пари НН»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Сергея Юрана на должность главного тренера «Пари НН».

«Он, несомненно, знающий человек, у которого неплохо выходило в «Химках», и мне до сих пор непонятно, за что его уволили. Но нельзя говорить «у него получится, потому что он Юран». Я так сказать не могу. Но то, что он интересный тренер, — это без сомнения», — цитирует Ловчева RT.

Сегодня, 4 апреля, «Пари НН» сообщил о назначении Юрана на пост наставника команды. Ранее нижегородцев покинул Артём Горлов.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 19 очков за 21 тур.