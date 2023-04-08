Агент Ленини: «Уход из «Краснодара» летом? Мы ничего про это не знаем»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини высказался о будущем своего клиента.

Ранее известный журналист Иван Карпов сообщил о том, что Ленини входит в список футболистов, с которыми «Краснодар» намерен расстаться грядущим летом.

«Уход из «Краснодара» летом? Мы ничего про это не знаем, уход из «Краснодара» не обсуждали. У нас нет никаких предложений по Кевину в данный момент», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ленини перешёл в «Краснодар» осенью прошлого года из португальского «Шавиша». В составе «быков» 26-летний полузащитник успел провести 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.