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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зуев: «Порадовался за Юрана»

06 Апреля 2023 • 09:18 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
09.04 19:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

Напомним, 53-летний специалист возглавил нижегородскую команду 4 апреля, сменив на этом посту Артёма Горлова. Зуев порадовался за Юрана, с которым он ранее работал в «Химках».

«По-человечески хорошо к нему отношусь. А так это сейчас наши конкуренты. Не так много удалось с ним поработать, поэтому не знаю всех его методов», — цитирует Зуева «Спорт-Экспресс».

После 21 тура текущего розыгрыша РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч нижегородцы проведут 9 апреля против «Краснодара». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Юран Алексей Зуев Пари НН
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