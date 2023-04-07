Агент отреагировал на слухи о желании «Краснодара» продать Кайо

Агент Нето Хеновес, который работает с футболистом «Краснодара» Кайо, отреагировал на слухи о желании клуба продать бразильца в ближайшее трансферное окно.

«Информация о том, что «Краснодар» хочет продать Кайо, - фейк. Клуб не планирует расставаться с игроком», - сказал Хеновес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Всего за «Краснодар» Кайо провёл 82 официальных матча. В них 27-летний футболитс записал на свой счёт один гол.

«Краснодар» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 9 апреля – против «Пари НН».