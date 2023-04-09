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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кристиан Рамирес признался, что скучает по еврокубкам

09 Апреля 2023 • 11:36 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
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Через 6 ч. 17 мин.

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопрос, скучает ли он по еврокубкам.

«Да! Я реально скучаю по Лиге Европы и Лиге чемпионов. С нетерпением жду возможности сыграть в еврокубках, думаю, как и все ребята. Посмотрим, что произойдет дальше», — заявил Рамирес «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний эквадорец с российским паспортом принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя голами и стал автором четырех результативных передач.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка за 21 игру. Сегодня, 9 апреля, «быков» ждет поединок против «Пари НН», начало — в 19:00 по мск.

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Краснодар
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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