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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран заверил, что «Пари НН» не покинет РПЛ

05 Апреля 2023 • 09:41 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
09.04 19:00

Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о задачах команды на остаток текущего сезона.

Специалист заверил, что нижегородцы сумеют сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам нынешнего розыгрыша, несмотря на не самое простое турнирное положение команды.

«Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, и я думаю, что мы справимся», — цитирует Юрана пресс-служба «Пари НН».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» вчера, 4 апреля, сменив на этом посту Артёма Горлова. Ранее 53-летний специалист работал в таких клубах, как «Химки», хабаровский СКА, «Балтика», «Сибирь» и «Шинник».

После 21 тура РПЛ нижегородцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. До конца чемпионата командам осталось провести по девять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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