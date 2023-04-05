Юран заверил, что «Пари НН» не покинет РПЛ

Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о задачах команды на остаток текущего сезона.

Специалист заверил, что нижегородцы сумеют сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам нынешнего розыгрыша, несмотря на не самое простое турнирное положение команды.

«Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, и я думаю, что мы справимся», — цитирует Юрана пресс-служба «Пари НН».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» вчера, 4 апреля, сменив на этом посту Артёма Горлова. Ранее 53-летний специалист работал в таких клубах, как «Химки», хабаровский СКА, «Балтика», «Сибирь» и «Шинник».

После 21 тура РПЛ нижегородцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. До конца чемпионата командам осталось провести по девять матчей.