Тихий уверен, что у Юрана получится в «Пари НН»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о назначении Сергея Юрана главным тренером «Пари НН».

«Все прекрасно видели результаты Юрана в «Химках» — дважды приходил и показывал результат. Его результаты говорят сами за себя. Уверен, что у «Пари НН» с Юраном все получится!» — приводит слова Тихого «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 53-летний специалист стал новым наставником нижегородского клуба, сменив на этом посту Артёма Горлова.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков за 21 игру.

В ближайшем матче подопечные Юрана сойдутся с «Краснодаром» в рамках 22-го тура РПЛ, начало — в 19:00 по мск.