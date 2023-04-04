Тарханов: «Юран сможет спасти «Пари НН»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на назначение Сергея Юрана на должность наставника «Пари НН».

«Хорошо, что Юран не остался без работы в этом сезоне и нашел команду. Такой специалист должен работать, он сможет спасти «Пари НН». Думаю, Юран поможет нижегородцам остаться в Российской премьер-лиге», — заявил Тарханов «РБ Спорту».

Ранее стало известно, что 53-летний Юран сменил на посту главного тренера «Пари НН» Артёма Горлова, который возглавлял команду с января этого года.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 21 тур.