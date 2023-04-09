«Пари НН» огласил стартовый состав на матч против «Краснодара»

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Пари НН» на матч 22-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Это будет первая игра команды из Нижнего Новгорода под руководством Сергея Юрана. Специалист решил выпустить с первых минут Дениса Глушакова и Кирилла Гоцука.

Стартовый состав «Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Михайлов, Шарипов, Глушаков, Стоцкий, Кротов, Яковлев.

Напомним, что «Пари НН» в настоящий момент располагается в зоне стыков, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени.