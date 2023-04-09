«Краснодар» продолжает увеличивать голевой перевес в матче 22-го тура Премьер-лиги против «Химок». «Быки» выиграли первый тайм благодаря быстрому дублю Никиты Кривцова, а после перерыва забили снова. Защитник гостей Лукас Масоэро «зажег свечу» над своей штрафной и глупо проиграл борьбу за мяч, после скидки Олакунле Олусегуна Джон Кордоба послал мяч в сетку. Счет стал 3:0. Напомним, что это дебютный матч Сергея Юрана у руля нижегородвсской команды. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.
«Краснодар» уже громит «Пари НН» после гола Кордобы
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