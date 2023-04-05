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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран рассказал о подготовке «Пари НН» к матчу с «Краснодаром»

05 Апреля 2023 • 11:12 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
09.04 19:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о подготовке к матчу 22-го тура РПЛ против «Краснодара».

Специалист подчеркнул, что в турнирную таблицу никто в его команде сейчас не смотрит, поскольку все намерены биться за очки в каждом матче.

«Проанализируем «Краснодар»: за счёт чего мы можем увезти очки оттуда, где есть слабые места, где есть сильные места. Каждая игра у нас будет на пределе всего: и самоотдачи, и желания», — приводит слова Юрана пресс-служба клуба.

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» вчера, 4 апреля, сменив на этом посту Артёма Горлова. После 21 тура чемпионата России команда из Нижнего Новгорода занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Матч «Краснодар» — «Пари НН» состоится 9 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Юран Пари НН
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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