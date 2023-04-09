Пример невероятной популярности грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии привел к тому, что сейчас и другие клубы решили поискать новые таланты в местной футбольной среде. Один из них - «Краснодар».

Как сообщают источники «Евро-Футбол.Ру», скауты «быков» уже какое-то время мониторят чемпионат Грузии в поисках талантливого полузащитника для команды.

О результатах мониторинга и дальнейших планах «мониторинговой миссии» пока что ничего не уточняется, а между делом «быки» в матче двадцать второго тура чемпионата России огорчили «Пари НН» и дебютировавшего у руля нижегородского клуба Сергея Юрана, выиграв со счетом 3:1.