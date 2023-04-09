Форвард «Пари НН» Сулейманов установил личный рекорд по голам в РПЛ за один сезон

Завершился матч 22-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и футбольным клубом «Пари НН». Победу со счётом 3:1 одержали подопечные Владимира Ивича.

Единственный мяч у гостей забил форвард Тимур Сулейманов. Для игрока этот мяч стал девятым в нынешнем сезоне РПЛ. Это его личный рекорд и рекорд «Пари НН» по голам за сезон.

«Пари НН» в настоящий момент располагается в зоне стыков, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Сергея Юрана на выезде сыграют против московского «Динамо». Игра состоится 15 апреля.