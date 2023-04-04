Сёмин: «В этом году ярких матчей за «Краснодар» у Сперцяна меньше, чем в прошлом»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

Специалист считает, что 22-летний игрок обладает большим потенциалом, который ему необходимо развивать. Сёмин отметил, что Сперцяну нужно добиться в своей игре стабильности.

«В прошлом году он мне очень нравился, в этом году ярких матчей за «Краснодар» у него меньше. Но это, несомненно, талантливый парень, он должен развиваться», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Сперцян может продолжить карьеру за рубежом. Интерес к армянскому футболисту проявляют нидерландский ПСВ, а также клубы из Италии.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.