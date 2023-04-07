Нигматуллин не верит, что «Краснодар» отдаст Сафонова в аренду

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о том, что «Краснодар» планирует отдать в аренду вратаря Матвея Сафонова. Ранее появилась информация, что «быки» намерены отдать своего голкипера в европейский клуб, чтобы после этого продать его за хорошие деньги.

«Не верю в эти слухи. Какой смысл отдавать «Краснодару» его в аренду? Аренда — это крайне рискованный шаг. Думаю, что за этими слухами ничего не стоит», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если «Краснодар» захочет расстаться с Сафоновым, то сразу продаст его, но у кубанского клуба нет такой цели, они воспитывают игроков для своей основы.

В текущем сезоне 24-летний голкипер провел 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 голов и 9 раз сыграл «на ноль». Контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вратаря в 15 миллионов евро.