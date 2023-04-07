Агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини Пьер Фернандес отреагировал на последние новости в СМИ о том, что его клиент не входит в планы своего клуба.

«Я, как и вы, видел новость о том, что мой клиент не входит в планы Краснодара. Я сегодня говорил с руководством клуба и теперь могу сказать, что это полная ерунда. Новость - обычный слух», - рассказал Фернандес корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ленини нельзя назвать основным игроком «быков». В текущем сезоне на счету игрока из Кабо-Верде всего 13 матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями он не отмечался.

Ранее представитель другого игрока «Краснодара» Кайо отреагировал на новость о возможной продаже «быками» защитника.